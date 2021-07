Altos-PI 2 x 2 Jacuipense-BA – Leão fica duas vezes na frente, cede empate e fica no descenso

Teresina, PI, 25 (AFI) – O Jacuipense ficou perto de deixar a zona de rebaixamento. O time baiano fez um grande jogo, chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas acabou cedendo empate por 2 a 2, na tarde deste domingo, no estádio Albertão, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Apesar de chegar ao sexto jogo sem derrota, o Jacuipense aparece apenas na nona posição, com nove pontos. Na frente apenas do Santa Cruz, com três. O primeiro fora da degola é o Floresta, com dez. O resultado também não foi bom para o Altos, que ficou em sexto, com 12. No G-4, o Volta Redonda tem 14.

EMPATE NO FIM!

O Jacuipense precisou de apenas quatro minutos para criar a primeira boa oportunidade de abrir o placar. Em boa jogada de contra-ataque, Jeremias recebeu na direita e chutou para a defesa de Fábio. O time piauiense apostou em um ritmo forte, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol nos minutos iniciais.

Aos poucos o Jacuipense começou a gostar do jogo, cresceu e abriu o placar aos 34 minutos. Vicente arriscou em cobrança de falta e mandou na barreira. Na sobra, acertou um lindo chute, no fundo das redes. Logo na sequência, Manoel teve grande chance de empatar, mas Jean fez um milagre.

Altos busca empate diante do Jacuipense. Foto: Luis Júnior/AA Altos

Na insistência, o Altos acabou buscando o empate. Aos 48 minutos, após boa troca de passe, Juninho acertou a trave. A bola acabou sobrando nos pés de Betinho, que só teve o trabalho de empurrar para deixar tudo igual.

TUDO IGUAL!

O segundo tempo começou movimentado. Logo aos quatro minutos, Wesley segurou Bambam dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O ‘filho do Barney’ cobrou e e colocou o time baiano na frente do placar novamente.

No entanto, o Altos reagiu. Aos 18 minutos, Manoel pegou de fora da área e soltou a bomba para fazer 2 a 2. O jogo ainda ganhou em emoção. Aos 44, Tiaguinho foi expulso e deixou o time da casa com um a menos. O Jacuipense pressionou no fim, mas as chances não se transformaram em gol e o empate foi decretado.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Altos enfrenta o Volta Redonda, na sexta-feira, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). No sábado, o Jacuipense recebe o Floresta, às 15h, no Pituaçu, em Salvador (BA).