Altos-PI x Floresta-CE – Times se encaram em duelo direto no meio da tabela

Teresina, PI, 2 (AFI) – Apesar de apenas dois pontos o separarem na tabela, Altos e Floresta irão se enfrentar em estados diferentes. Os time se encontram neste domingo, às 16h, no Lindolfinho, pela sexta rodada do Brasileirão Série C.

O Altos está com sete pontos e é o quinto lugar. Enquanto o Floresta venceu apenas na estreia, de lá pra cá são duas derrotas e dois empates.

DESFALQUE PARA A TEMPORADA DO ALTOS

O volante Dos Santos, foi afastado por conta de uma lesão no joelho direito e ficará fora de combate por pelo menos oito meses, ou seja, perderá toda a temporada. Com isso, a diretoria pretende anunciar um nome para substituir o jogador muito em breve.

RETORNO

Após ter cumprido suspensão automática na partida contra o Botafogo-PB, Ray está de volta à equipe neste rodada.

SUSPENSOS

Além da ausência definitiva de Dos Santos, o treinador Marcelo Vilar também não poderá contar com mais três atletas, todos por conta de cartões: Cesinha (3º amarelo), Leandro Amorim (3º amarelo) e Tiaguinho (cartão vermelho).

ÚNICO DESFALQUE

Na derrota por 2 a 0 diante do Paysandu, na última rodada, o zagueiro Alisson foi expulso aos 15 minutos da etapa final, ou seja, cumpre suspensão automática na partida de domingo.

PENDURADO

O volante Marconi Ribeiro entra na partida pendurado por cartões amarelos.

QUASE COMPLETO

Com os jogadores negativos com os testes de Covid, somente Alisson estará de fora. O restante do elenco está inteiro disponível.