Altos-PI x Jacuipense-BA -Jacaré tem jogo fundamental para definir o futuro na Série C

Teresina, PI, 23 (AFI) – O jogo divisor de águas. Desta maneira que o Altos entra em campo neste domingo (25), diante do Jacuipense, às 16h, em Teresina, no estádio Albertão. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

O Alviverde vai em busca da sua quarta vitória na competição. Se vencer, o Altos alcançará o G-4, mas se perder, a zona do rebaixamento ficará mais perto. O Jacuipense está na zona de rebaixamento, ocupando a vice-lanterna com oito pontos.

COMO VAI O ALTOS?

Roger Gaúcho é dúvida para o confronto.

O técnico Marcelo Vilar pode contar com um desfalque inesperado. O meia Roger Gaúcho virou dúvida na escalação do Altos, após sofrer uma pancada na perna em um dos treinos na semana. O jogador ficou fora das últimas duas atividades com o grupo alviverde.

Por outro lado, o Altos conta com o retorno do meia Juninho Arcanjo e do atacante Klenisson. A dupla volta depois de cumprir suspensão. Com a dúvida de Gaúcho, Arcanjo é o provável substituto para começar a partida.

“O Roger machucou no treino, não sei se vai ter condições. Os outros estão à disposição, acredito que todos vão nos ajudar para esse jogo“, disse o técnico Marcelo Vilar.

O JACUIPENSE

O Jacuipense tem três desfalque por suspensão para a partida de domingo. Os volantes Peixoto e Charles, além do meia Renato Henrique receberam cartão amarelo na última partida contra o Botafogo-PB e desfalcam nesta rodada diante do Altos.

Ainda se recuperando de lesão, o atacante Potó segue realizando trabalhos junto ao departamento médico e é dúvida para o jogo. Em contrapartida, o lateral Railan, quem também pode atuar como volante, retorna de suspensão para esta partida.