Altos-PI x Santa Cruz-PE – Duelo direto contra o Z2 do Grupo A da Série C

Teresina, PI, 09 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C para sair da incomoda lanterna, o Santa Cruz-PE terá um confronto direto contra a zona de rebaixamento do Grupo A neste sábado (10). Fora de casa, a Cobra Coral enfrenta o Altos-PI, no Estádio Albertão, em Teresina, às 17h, em jogo válido pela sétima rodada.

Com um retrospecto de três empates e três derrotas em seis jogos, o Santa Cruz é lanterna da chave, com apenas três pontos ganhos e mesmo se vencer, não irá sair da Z2 ainda nesta rodada. Isso porque, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é exatamente o Altos-PI, que soma sete pontos e aparece em oitavo. O time piauiense busca a reabilitação após duas derrotas seguidas.

ALTOS

Depois de uma semana movimentada na busca por reforços, o técnico Marcelo Vilar terá novidades para escalar o time titular do Altos. Isso porque, os novos jogadores: os zagueiros Mimica e Wesley e o atacante Amilcar, já tiveram seus nomes publicados no BID da CBF e já estão aptos para estrear. Mimica, inclusive, está sendo cotado para começar como titular. Também na defesa, o lateral-esquerdo Tiaguinho cumpriu suspensão na rodada passada e está de volta.

Por outro lado, o comandante terá um desfalque certo e também tem uma dúvida. No gol, Mondragon teve uma lesão confirmada na coxa direita e ficará de fora de sete a 14 dias, assim como já aconteceu na rodada passada. Com isso, Fábio assume a titularidade de vez. Já o atacante Betinho voltou a sentir dores na panturilha e será reavaliado momentos antes da partida, para ver se tem condições de jogo. De qualquer forma, o novo goleiro titular falou do que espera da partida.

“A gente espera fazer um bom jogo dentro de casa. Fazer nossa obrigação que é vencer. A gente sabe que é uma equipe muito difícil, a do Santa Cruz. Sempre temos que respeitar as equipes que vêm enfrentar a gente aqui dentro. Mas é nossa obrigação vencer o jogo e retomar o caminho da vitória”.

SANTA CRUZ

Com apenas três gols marcados sem seis jogos disputados, o Santa Cruz deve ter mudanças no ataque para encarar o Altos neste sábado. Quem confirmou a informação foi o próprio técnico Roberto Fernandes em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Para piorar, além da falta de gols, o meia-atacante Chiquinho deixou o clube após aceitar um proposta do Oriente Médio.

“Quando você não tem o resultado, mas está sentindo que o desempenho é questão de tempo para as coisas acontecerem, não tem sentido mudar, você dá sequência. Quando você não tem desempenho, entende que dessa forma não é uma questão de tempo e precisa de ajustes, então você tem que buscar uma formação que você entenda que é melhor. Então a gente deve ter mudança no ataque”, afirmou o comandante.