AMA recomenda que municípios coloquem no final da fila quem recusar vacina contra Covid

Objetivo da medida é diminuir a ocorrências de pessoas escolhem ou recusam os imunizantes, atrapalhando o plano de vacinação e a celeridade de imunização da população

A Associação dos Municípios de Alagoas (AMA) informou, nesta quarta-feira (7), que vai recomendar aos Municípios que coloquem no final da final as pessoas que se recusaram a tomar doses de vacinas contra a Covid-19. A decisão se dá após o crescente número de casos de pessoas que querem escolher o fabricante do imunizante ou que negam a tomá-los.

A AMA ainda informou que o objetivo é diminuir a ocorrências desses casos, que atrapalham o plano de vacinação e a celeridade de imunização da população.

Segundo o presidente da AMA, Hugo Wanderley, a distribuição da vacina nos pontos de vacinação tem critérios técnicos que precisam ser respeitados. “As pessoas que assinarem a recusa de tomar a vacina naquele momento serão encaminhadas para o final da fila, quando encerrar a vacinação para maiores de 18 anos. Não se justifica porque todas as vacinas têm eficácia comprovada”, disse.

Além disso, a Associação reforça que todas as vacinas utilizadas em Alagoas são aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e começaram a ser aplicadas após a realização de estudos científico que comprovam sua eficácia.

Uma reunião com a presença do presidente da AMA, prefeitos e representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) deve acontecer na próxima segunda (12), com objetivo de discutir e anunciar a aplicação da medida.

*com informações da AMA.