AMAPAENSE: Atual campeão, Ypiranga leva gol aos 54 e só empata na estreia

Macapá, AP, 21 (AFI) – Um jogo eletrizante abriu o Campeonato Amapaense na noite desta terça-feira. Ypiranga e Santos empataram por 2 a 2 no estádio Zerão, na cidade de Macapé, pela primeira rodada. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

O duelo colocou logo de cara o atual campeão Ypiranga em campo. Túlio abriu o placar para os atuais campeões aos sete minutos do primeiro tempo, mas Michel deixou tudo igual aos 18 da etapa final. Leandro voltou a colocar o Ypiranga na frente aos 40, mas Dedé, aos 54, voltou a empatar e deu números finais ao confronto.

O complemento da primeira rodada acontecerá na quinta-feira com Santana e Macapá, às 20 horas, no Zerão; e no sábado com Independente e Trem, às 17 horas, também no estádio da capital amapaense.

O Ypiranga é o atual campeão do Estadual e quer o bicampeonato. O maior campeão do campeonato é o Macaé, com 17 conquistas. Atrás aparecem Amapá e Ypiranga, ambos com dez; Santana e Santos com sete; São José com seis; Independente com cinco; Juventus com três; e CEA, Guarany, Aliança, Cristal e Oratório, todos com apenas uma conquista.