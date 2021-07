AMAPAENSE: Em duelo equilibrado, São Paulo-AP e Ypiranga-AP empatam por 1 a 1

Macapá, AP, 29 (AFI) – Apenas uma partida deu sequência as disputas da segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Amapaense de 2021 na noite desta quinta-feira (29). Jogando no Estádio Zerão, São Paulo-AP e Ypiranga-AP fizeram um jogo abertado, tanto que ficaram no empate por 1 a 1. Enquanto a Coruja segue invicta, o Tricolor somou seu primeiro ponto.

O duelo começou bastante movimentado, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 30 minutos, quando após uma falha da defesa adversária, Bruno cruzou na medida para Thulio colocar o Ypiranga em vantagem. O gol de empate do São Paulo veio no começo do segundo tempo. Tony arriscou de longe, Redson até pulou na bola, mas não conseguiu defender.

A rodada será encerrada nesta sexta-feira (30), também Estádio Zerão, em Macapá. Às 20h, o Santos-AP recebe o Santana-AP. Já na abertura da rodada, Independente-AP e Macapá empataram por 1 a 1.

MODO DE DISPUTA

Na primeira fase, os sete times duelam entre si em turno único e sistema de pontos corridos, onde os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. No mata-mata – semi e final – os jogos serão disputados em sistema de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado, avança o time de melhor campanha na primeira fase. Na decisão, em caso de igualdade, o título será decidido nos pênaltis.