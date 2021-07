AMAPAENSE: Na abertura da rodada, Independente-AP leva empate do Macapá no segundo tempo, mas segue líder

Macapá, AP, 28 (AFI) – Apenas uma partida abriu as disputas da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Amapaense na noite desta quarta-feira (28). Jogando no Estádio Zerão, o Independente-AP até saiu na frente, mas perdeu a chance de embalar a segunda vitória seguida ao levar o empate do Macapá-AP, pelo placar de 1 a 1. De qualquer forma, o Carcará segue na liderança agora com quatro pontos e o rival vem logo atrás, com dois.

A partida foi bastante movimentada desde o seu inicio, mas apesar disso, o placar só foi sair do zero nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 37, Bruno Lopes cruzou rasteiro e Rafael Santana chegou completando para o fundo das redes, colocando o Independente-AP em vantagem. O gol de empate do Macapá veio aos 27 do segundo tempo. Depois de uma bola alçada na área, a zaga afastou mal e a bola sobrou limpa para Nicolas mandar de cabeça para o fundo das redes.

A rodada terá sequência com jogos agendados para os próximos dias, todos no Estádio Zerão. Na quinta-feira (29), São Paulo-AP e Ypiranga-AP se enfrentam às 20h. No mesmo horário, na sexta-feira (30), o Santos-AP recebe o Santana-AP.

MODO DE DISPUTA

Na primeira fase, os sete times duelam entre si em turno único e sistema de pontos corridos, onde os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. No mata-mata – semi e final – os jogos serão disputados em sistema de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado, avança o time de melhor campanha na primeira fase. Na decisão, em caso de igualdade, o título será decidido nos pênaltis.