AMAPAENSE: No fechamento da rodada, Santos-AP bate Santana-AP e volta a brigar pela liderança

Macapá, AP, 30 (AFI) – Apenas uma partida fechou as disputas da segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Amapaense de 2021 na noite desta sexta-feira (30). Jogando no Estádio Zerão, onde acontecem todos os jogos do estadual, o Santos-AP bateu o Santana-AP por 3 a 0 para conquistar a sua primeira vitória dentro do estadual, se mantendo invicto e na briga pela liderança.

Fabinho (2x) e Dedé fizeram os gols do jogo. Com o resultado, o Santos chegou aos quatro pontos, já que na primeira rodada a equipe havia empatado com o Ypiranga-AP por 1 a 1 e agora está empatado na ponta com o Independente-AP, ambos com quatro pontos. Já o rival é sexto colocado e segue estacionado com um ponto ganho.

A partida foi bastante movimentada desde o seu inicio, tanto que não demorou para o Santos-AP abrir o placar. Aos 10 minutos, Fabinho pegou um rebote e só teve o trabalho de completar para o gol. Já no segundo tempo, o próprio atacante marcou mais um, que aproveitou um toque açucarado de Aldair para bater de primeira par o fundo das redes. Já o terceiro veio aos 17, quando Dedé fez de cabeça e deu números finais ao duelo: 3 a 0.

MODO DE DISPUTA

Na primeira fase, os sete times duelam entre si em turno único e sistema de pontos corridos, onde os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. No mata-mata – semi e final – os jogos serão disputados em sistema de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado, avança o time de melhor campanha na primeira fase. Na decisão, em caso de igualdade, o título será decidido nos pênaltis.