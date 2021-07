Ambev abre matrículas para programa tecnológico exclusivo para mulheres

A Ambev Tech, hub de inovação e tecnologia da empresa Ambev, abriu vagas para um programa voltado exclusivamente para mulheres (cis, trans, travestis e pessoas não-binárias). Nesta primeira edição, o foco será na contratação 20 profissionais que possam atuar em cargos de gerência e coordenação. As candidatas podem ser de todo o Brasil.

Após a primeira triagem, as selecionadas receberão materiais de apoio, orientações, e terão que enviar um vídeo contando seu próprio caso de sucesso como líder. Na última etapa do processo de seleção, que ocorrerá entre 9 e 13 de agosto, as aprovadas serão entrevistadas individualmente.