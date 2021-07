América de Cali-COL x Athletico-PR – Furacão inicia mata-mata fora de casa contra rival reformulado

Curitiba, PR, 12 (AFI) – Após um mês e meio, o Athletico-PR voltará a atuar pela Copa Sul-Americana, desta vez em sistema mata-mata. Nesta terça-feira, às 21h30, visita o América de Cali, da Colômbia, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.

O Athletico conquistou a segunda melhor campanha na fase de grupos, alcançando 15 pontos, apenas um a menos do que o compatriota Grêmio. Já o América fará sua estreia na competição depois de ficar em terceiro na Copa Libertadores da América, em grupo que contou com as classificações de Atlético-MG e Cerro Porteño, do Paraguai.

Vale lembrar que a Sul-Americana utiliza o gol fora como critério de desempate. Se mesmo assim o empate persistir, a vaga é decidida nos pênaltis.

POUCO TEMPO DE TREINO E RECUPERAÇÃO

O principal fator que preocupa o técnico António Oliveira no Athletico-PR é a falta de tempo para cada jogo. Segundo ele, não há tempo mais nem para a recuperação de todos os jogadores.

“Todos os times que estão em várias competições vão sofrer ou já estão sofrendo, com lesões por exemplo. Não é fácil e, além de não ter tempo para treinar, digo mais. Não há tempo para recuperar os jogadores. Mas nunca irei buscar desculpas e vou colocar o melhor time titular possível para buscar o resultado”, disse o treinador português.

TIME QUASE COMPLETO

A boa notícia é que, ao menos por enquanto, o Athletico não sofre com problemas de lesão e contará praticamente com força máxima. As únicas baixas da lista de 26 relacionados são o goleiro Santos e o lateral-esquerdo Abner, que estão com a seleção olímpica.

António não deve mexer na base da escalação, mas pode promover a volta do sistema com três zagueiros. Se isso acontecer, o atacante Vitinho sai para a entrada de Zé Ivaldo, que formaria trio defensivo com Thiago Heleno e Pedro Henrique, adiantando os dois laterais.

AMÉRICA DE CALI REFORMULADO

Como o Campeonato Colombiano já terminou, o América se prepara desde 25 de maio para esta partida. Desde então, o time passou por reformulação e terá a estreia do técnico Juan Carlos Osorio, que já comandou o São Paulo e as seleções do Paraguai e do México.

Além disso, o clube contratou nove jogadores, incluindo Gustavo Torres, que teve passagem no Vasco. Mas também contou perdas de nomes importantes como Yesus Cabrera, Rafael Carrascal e Duván Vergara.