América-MG 2 x 0 Santos – Coelho conquista segunda vitória consecutiva

Belo Horizonte, MG, 3 (AFI) – Em duelo de opostos, América-MG e Santos se enfrentaram nesta noite de sábado, na Arena Independência, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. O duelo terminou com a vitória do Coelho por 2 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado pelo lateral João Paulo. Carlos Alberto, nos acréscimos, fez mais um e decretou a vitória dos donos da casa.

Foi a segunda vitória consecutiva do América-MG neste Brasileirão. Com os três pontos, o Coelho ganhou duas posições e assumiu a 14ª posição com 9 tentos somados. Já o Santos, permanece com 12 pontos e aguarda o desfecho da rodada para saber em qual posição ficará.

VENCEU E CONVENCEU

O jogo começou agitado em Belo Horizonte. Com dois minutos, o Santos já teve uma grande chance, aproveitando escapada de Felipe Jonatan. O lateral apareceu dentro da área e mandou o chute, mas foi travado. O Coelho teve dificuldades para agredir e viu o Peixe criando chances. Apesar da boa movimentação do time visitante, as equipes foram para o vestiário sem gols marcados.

Na segunda etapa, a partida começou favorável aos donos da casa. Aos nove minutos, João Paulo recebeu na esquerda. Ele tentou cruzar e acertou um belo chute direto para o gol, surpreendendo o goleiro João Paulo. Já nos acréscimos da partida, em contra-ataque fatal, após desarme de Bauermann. Carlos Alberto partiu em velocidade, ganhou da defesa e bateu forte para fazer 2 a 0.

PRÓXIMA RODADA

As equipes já voltam a campo nesta semana. Na terça-feira, o Santos recebe o Athletico, na Vila Belmiro, a partida está marcada para às 19h30. Enquanto isso, o Coelho vai até Fortaleza para enfrentar o Tricolor do Pici, na quarta-feira (7), às 18h, no Castelão.