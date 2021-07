América-MG confirma saída de auxiliar-técnico para time da Série B do Brasileiro

Belo Horizonte, MG, 27 (AFI) – O América comunicou na manhã desta terça-feira a saída do auxiliar técnico permanente Cauan de Almeida. O profissional de 32 anos solicitou à diretoria americana o seu desligamento após receber proposta do Vasco da Gama.

Cauan de Almeida chegou ao América em 2017 e obteve crescimento desde as categorias de base. Ele foi técnico do Sub-17 até julho de 2019, quando foi convidado para o cargo de auxiliar técnico do time profissional.

No time principal, Cauan comandou o América em 4 partidas de forma interina, somando 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Além disso, atuou como suplente em partidas em que o anterior técnico Lisca esteve suspenso ou indisponível.

Em nota, o América agradeceu a Cauan pelos serviços prestados.