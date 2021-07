América-MG contrata atacante do Mirassol, por empréstimo

Belo Horizonte, MG, 8 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, o América-MG anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Fabrício Daniel, de 23 anos. O vínculo é por empréstimo até o final do ano. O jogador está vindo do Mirassol.

Este é o 14° reforço do Coelho para a atual temporada.

NÚMEROS DO ATACANTE

Na atual temporada, Fabrício Daniel atuou em 17 partidas e anotou 4 gols, chegando com o Mirassol até as semifinais do Campeonato Paulista. Além do estadual, ele atuou também na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C neste ano. O atacante concluiu sua passagem noclube com 15 gols marcados em 38 jogos.

TRAJETÓRIA

Natural de Araraquara, o jogador iniciou sua trajetória em clubes formadores do interior e e2014, atuou pelo Sub-17 e Sub-120 da Ferroviária. Estreou profissionalmente em 2015, no Noroeste. Em 2016, retornou para a Ferrinha e fez uma boa temporada pelo Sub-20 da equipe.

Em 2017, recebeu proposta do Santos e foi para o time da Baixada Paulista. Foram duas temporadas no clube, nas quais ele atuou pelo time Sub-23 e time B da categoria profissional. Após atuar pelo Cianorte-PR, em 2019, Fabrício teve sua segunda passagem pelo Noroeste, no início de 2020. E foi artilheiro da equipe no Paulistão. Até que em 2020, chegou ao Mirassol e foi Campeão Brasileiro da Série D, anotando 11 gols na competição.

AMÉRICA-MG: Isaque fala sobre sua recepção no clube e mostra confiança para a temporada: “Estou com as melhores expectativas”