América-MG contrata atacante que foi campeão da Libertadores em rival do Brasileirão

Belo Horizonte, MG, 09 (AFI) – Ativo no mercado para reforçar ainda mais sua equipe e se afastar de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão, o América-MG começou a sexta-feira (09) oficializando a chegada de mais um novo jogador. Trata-se do atacante colombiano Orlando Berrío, de 30 anos, que jogou no Flamengo de 2017 até 2020.

Por enquanto, não foi confirmado os termos em que o atleta irá chegar, se é por empréstimo ou definitivo. Mesmo assim, o Coelho não perdeu tempo e postou um vídeo em todas as suas redes sociais com um recado do novo reforço para a torcida do América.

“Alô, torcida do Coelhão. Aqui quem fala é Orlando Berrío. Estou muito, muito feliz de fazer parte deste clube centenário. Estamos juntos! Daqui a pouco estou aí. Valeu”, disse o jogador em um vídeo postado diretamente do voo de vinda para o Brasil.

No Flamengo, entre alguns títulos, os de maiores destaques são da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019. Ao todo, fez 24 jogos com a camisa rubro-negra e marcou um gol. Porém, em julho do ano passado, deixou o time brasileiro para ir atuar no Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Mas, no novo clube, em sete meses, não fez nenhuma partida oficial e por isso seu contrato foi rescindido.