América-MG encaminha acerto com atacante do Mirassol

Belo Horizonte, MG, 07 (AFI) – O América Mineiro está muito próximo de anunciar a contratação do atacante Fabrício Daniel, que vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série C com a camisa do Mirassol. O jogador não treinou nesta terça-feira e deve ter sua saída definida nas próximas horas.

Fabrício Daniel não terá vida fácil para conquistar a titularidade no América-MG. Ele terá que brigar por nomes como Felipe Azevedo, Ribamar, Carlos Alberto e Rodolfo José. No entanto, nenhum deles é unanimidade entre diretoria e torcida.

O atacante, de 23 anos, começou a carreira na Ferroviária e passou por Noroeste, Santos, Cianorte, Cuiabá até chegar no Mirassol. Ele fez 17 jogos com a camisa do ‘time de amarelo’ e anotou quatro gols.

BRASILEIRÃO

Vivendo seu melhor momento no Brasileirão, o América Mineiro entrará em campo nesta quarta-feira, às 18h, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, pela décima rodada.