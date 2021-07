América-MG x Atlético-MG – Longo jejum em jogo no clássico mineiro

Belo Horizonte, MG, 09 (AFI) – Após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Fortaleza-CE, o América-MG volta a campo neste sábado, às 19h, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG. O time do técnico Vágner Mancini faz o clássico mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Para voltar a vencer e reagir na competição – o América está n 16º posição, com nove pontos, apenas dois pontos longe da zona de rebaixamento – o time terá que quebrar um longo jejum. São cinco anos sem vencer o Atlético. No período, foram 16 jogos disputados, com onze derrotas e cinco empates.

A última vitória aconteceu no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro de 2016, o América bateu o Atlético por 2 a 1 no Independência. No segundo jogo, um empate deu o título ao América.

Os dois times também fizeram a final do Campeonato Mineiro deste ano. Depois de dois empates nos dois jogos, o Atlético se sagrou campeão.

O Galo está embalado no Brasileirão, vem de três vitórias seguidas, sobre Flamengo, Cuiabá e Atletico-GO. Com 19 pontos, está na quarta colocação.

COELHO

Para a partida deste sábado, o principal trabalho do técnico Vagner Mancini será psicológico depois da derrota por goleada devido ao pouco tempo de trabalho de um jogo para o outro. O treinador deve mudar o time, mas manteve o mistério.

“Difícil a gente falar isso neste momento, agora. Eu tenho que parar, analisar o time do Atlético também. Então, por isso, a gente tem que estudar bem o adversário,

montar uma boa estratégia. Com certeza, vai ser um grande jogo. Temos que recuperar a autoestima desse grupo “, explicou Mancini.

RESERVAS NO GALO

Visando o duelo da próxima terça-feira contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Cuca deve poupar seus titulares no clássico deste sábado e mandar a campo um time recheado de jogadores reservas.



Mesmo assim, o Galo terá em campo jogadores como Guga na lateral, Igor Rabello na defesa, Jair no meio de campo e Hyoran e Eduardo Sasha no ataque.

Recuperado de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, o lateral-esquerdo Dodô foi liberado e pode aparecer no time neste sábado também. Guilherme Arana, titular da lateral esquerda, é desfalque por ter sido convocado pela Seleção Brasileira Olímpica.