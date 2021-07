América-MG x Santos – Em situações opostas, Coelho e Peixe se enfrentam em BH

Belo Horizonte, MG, 02 (AFI) – Em situações diferentes na tabela, América e Santos se enfrentam neste sábado (3), às 19h, na Arena Independência, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Se o time da casa, o América, busca os três pontos para sair de perto da zona da degola, o Santos vai em busca da vitória para colar no G4.

Os donos da casa vão em busca da segunda vitória consecutiva para se afastar cada vez mais do Z4. O coelho ocupa a 16ª posição com seis pontos somados. Por outro lado, na sétima colocação com 12 pontos, o peixe busca a primeira vitória fora de seus domínios.

VAI REPETIR?

Sem desfalques por suspensão, o treinador Vagner Mancini está na expectativa de contar com o volante Ramon e com o atacante Kawê, ambos vetados pelo Departamento Médico na rodada passada. Caso sejam liberados, ambos ficarão como opções no banco de reservas. O treinador indicou que repetirá a escalação que bateu o Bahia por 4 a 3, na quarta-feira passada.

“Será mais uma partida difícil. Analiso o Santos como um adversário muito forte e rápido em suas ações. Por isso, não podemos dar chance para eles. Qualquer vacilo pode ser fatal. Nosso elenco vem mantendo um nível grande de concentração. Existe um espírito coletivo e buscaremos mais um bom resultado”, disse o lateral Eduardo.

E O PEIXE?

O time comandado por Fernando Diniz conta com o retorno de Marinho, de volta após cumprir suspensão diante do Sport, mas ainda não terá o goleiro John, em transição após entorse no joelho. Alison, outro com problema no joelho, também segue fora. O treinador ainda teve um grande desfalque de última hora, Kaio Jorge passará por um controle de carga durante o fim de semana para minimizar os riscos de lesões e não viaja com o restante da delegação.

“Quem quer brigar lá em cima tem que ganhar fora de casa, ainda mais porque deixamos uma vitória escapar da gente contra o Sport na última quarta. Fomos bem melhores, mas futebol é resultado e não conseguimos converter a atuação em gols. Temos a oportunidade contra o América-MG de conquistar essa primeira vitória fora de casa, que vai ser muito importante para nós”, falou o goleiro João Paulo.