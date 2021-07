América-MG x Sport – Quem vai respirar na luta contra o Z4?

Belo Horizonte, MG, 18 (AFI) – Em situações delicadas, América-MG e Sport fazem um confronto direto na briga contra o rebaixamento na conclusão da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, às 20h, os mineiros jogam em casa, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), para acabar com sequência de duas derrotas, enquanto os pernambucanos buscam os três pontos depois de um mês.

O América foi goleado por 4 a 0 para o Fortaleza e perdeu o clássico diante do Atlético-MG por 1 a 0. Com nove pontos, está em 16º lugar, um acima da zona de rebaixamento. Já o Sport, que não vence desde 17 de junho, quando superou o Grêmio por 1 a 0 em sua única vitória, está com sete pontos, na 18ª e antepenúltima colocação.

AMÉRICA-MG

O técnico Vagner Macini, há um mês no América-MG, ainda tem confiança para trabalhar, pois foi quem conseguiu manter o time invicto em quatro jogos seguidos antes das derrotas. Ele deve manter o esquema com três zagueiros e teve a semana inteira para fazer ajustes.

Entretanto há algumas dúvidas na escalação e João Paulo e Anderson podem entrar nas vagas de Alan Ruschel e Zé Vitor. O lateral-esquerdo Marlon e os atacantes Kawê, Ademir e Ribamar seguem no departamento médico e são desfalques certos.

SPORT

O Sport, do técnico Umberto Louzer, não vive bom momento. Além da situação dentro de campo, o clube passa por crise política, eleições presidenciais e salários atrasados. Um dos principais nomes do elenco, Thiago Neves deve deixar a Ilha do Retiro, pois não treinou nos últimos dias e, com isso, deve ficar fora da partida.

O atacante Neilton, o zagueiro Maidana e o lateral-esquerdo Sander são outros desfalques, mas estes por lesões. Por outro lado, Louzer deve promover a volta do lateral-direito Hayner, que foi desfalque de última hora na última rodada.