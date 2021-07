América-RN 4 x 1 Sousa-PB – Mecão vence duelo direto de virada e se mantém no G4 da Série D

Natal, RN, 17 (AFI) – Em um dos jogos que abriram as disputas da sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste sábado (17), o América-RN conseguiu engatar a quarta partida sem derrota para entrar no G4 do Grupo 3. Depois de sair atrás no placar, o Mecão recebeu e venceu o Sousa-PB, de virada, pelo placar de 4 a 1, na Arena das Dunas, em Salvador.

Com o resultado, o América-RN chegou aos onze pontos, mas segue na quarta colocação. Já o Sousa tem o mesmo número de pontos, mas vem um pouco para cima na tabela, em segundo. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (24), pela oitava rodada – primeira do returno -, desta vez no Estádio Marizão, às 16h.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada, tanto que não demorou para o Sousa abrir o placar. Logo aos seis minutos, Liniker cruzou na área, Lucas Dentinho ajeitou e a bola sobrou livre pra Adriano Napão, que completou para o fundo da redes, de cabeça. Depois disso, o América-RN acordou para o duelo e passou a fazer pressão pelo empate.

Apesar disso e das diversas tentativas, o Mecão só chegou ao seu objetivo aos 44 minutos. Em um contra-ataque rápido, Weslley recebeu pala direita e aproveitou que o goleiro Ricardo estava adiantado para acertar um chute de fora da área. Já aos 46, Erick Varão fez o gol da virada dos donos da casa. Depois de um chute de Bruninho, o goleiro do Sousa fez a defesa e o atacante completou para o fundo das redes. Com isso, o primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 1.

CONFIRA ALGUMAS FOTOS DO DUELO

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado, com as duas equipes trocando passes e procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversária. Após algumas tentativas, o América-RN ampliou o placar aos 32 minutos. Mazinho tabelou com Luiz Henique, invadiu a área e só rolou para Patrick Alan chegar batendo para o fundo das redes, já com o goleiro batido no lance.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, mas mesmo assim o América-RN seguiu em cima e fechou o placar em 4 a 1, aos 46 minutos do segundo tempo. Mazinho lançou Alvinho na área, que ajeitou o corpo e bateu no canto do goleiro Ricardo, que nada pode fazer.