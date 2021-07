Quer trabalhar em uma das maiores empresas digitais do Brasil? A americanas s.a oferece oportunidades para diversas funções em todo o país, com contratação imediata. Resultado da fusão entre as Lojas Americanas e a B2W, a companhia se destaca como uma plataforma de inovação tecnológica que reúne as maiores marcas da Internet, como Americanas.com, Submarino, Shoptime e SouBarato, a uma operação de marketplace, logística e fintech.

Com mais de 1700 mil lojas físicas em todo Brasil, a empresa busca profissionais para suportar o crescimento do negócio, que já é o maior da América Latina. Atualmente, há chances para atuação em Barueri, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Uberlândia, além da possibilidade de trabalho remoto.

Os candidatos poderão concorrer a oportunidade nas áreas de Business Intelligence, Comercial, Comunicação e Branding, Data Analytics, Financeiro, Fiscal, Gente e Gestão, Jurídico, Logística, Marketing, Plataforma de Dados, SAC, Segurança da Informação e Tecnologia.

Dentre os cargos disponíveis, destacam-se as posições de Advogado – Cível/ Consumidor, Advogado – Imobiliário, Agente de Relacionamento, Analista Comercial, Analista Comunicação, Analista de Compras, Analista de CRM, Analista de Customer Analytics, Analista de Dados, Analista de Gente e Gestão, Analista de Growth e Performance, Analista de Growth Marketing, Analista de Infraestrutura, Analista de Inteligência de Negócios, Analista de Marketing de Performance, Analista de Marketing, Engenheiro(a) de Dados, Especialista em Modelagem de Crédito, Gerente de Produto, Gestor de Contas, Product Owner, Produtor de Objeto, Redator Web, Supervisor de Atendimento, Team Leader – Customer Success, UX Designer, UX Writer Pleno, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como a remuneração. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale refeição ou vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, seguro de vida, acesso ao club de compras com descontos exclusivos nas marcas da empresa, meetups e eventos para troca de conhecimento e engajamento interno (aniversariantes do mês, aniversário das marcas, festa junina, Halloween, black friday, entre outros).

Como se candidatar às vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas da americanas s.a deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível no Gupy, e cadastrar o currículo.