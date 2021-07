Amigos de Marina Ruy Barbosa acabam expondo festança de aniversário da atriz em fazenda

Com temática junina, Marina Ruy Barbosa decidiu fazer uma grande festa de aniversário na fazenda do namorado, o deputado federal Guilherme Mussi, neste final de semana. Apesar de nenhum registro ter sido compartilhado nas redes sociais da atriz, alguns amigos acabaram deixando escapar alguns detalhes da celebração de 26 anos da global.

Entre os convidados estavam Mônica Martelli e o namorado, parte da família do parlamentar e de Marina, além de alguns amigos íntimos do casal. Segundo o jornal Extra, cerca de 50 pessoas participaram do evento.

A estilista Paula Aziz, chegou a marcar a atriz num vídeo em que mostrava a paisagem da região de Capão Bonito, município de São Paulo, onde fica a fazenda de Mussi. Martelli e Fernanda de Goye chegaram a postar uma foto ao lado da ruiva.

Um dia antes do festejo, Guto Neves, designer de joias, já havia exibido trechos do espaço onde aconteceu o encontro.

De acordo com uma fonte do jornal, Marina e Guilherme não fazem mais questão de esconder o romance, apesar de não terem anunciado publicamente. Há indícios de que os dois estão juntos há seis meses. “Eles já estão naquela de entregar pra Deus. Todos sabem que estão juntos, mas não querem tornar público para não repetir o que aconteceu com Marina e o ex. Muita exposição não dá certo”, afirmou.

