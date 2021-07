Ana Hickmann faz alerta sobre golpe envolvendo seu nome no WhatsApp

Ana Hickmann entrou na lista dos famosos que estão tendo seu nome veiculados a golpes através do WhatsApp. Nesta terça-feira (27), a apresentadora alertou que há criminosos se passando por ela e por seu marido, Alexandre Correa, para extorquir pessoas na rede social.

“Tava aqui tomando meu café da manhã de boa, me preparando para daqui a pouco ir trabalhar, aí meu marido me manda uma mensagem, todo preocupado, porque ele descobriu que tem algum cretino usando minha foto e dele, mandando mensagem no WhatsApp pra um monte de gente, com um número que não é nosso, pedindo pix, dinheiro”, disse a famosa.

Em seguida, ela ressaltou: “Primeiro: não estou pedindo dinheiro emprestado pra ninguém. Pra pedir dinheiro emprestado pro banco, eu já penso mil vezes. Tem bastante boleto pra pagar, mas não estou pedindo pix para ninguém”.

Por fim, a contratada da Record ainda mandou um recado para os golpistas: “Então, pessoa feia, que devia ir lá pro inferno, para de fazer isso. Para de passar esse tipo de trote para as pessoas, não fica engabelando ninguém. Eu não estou pedindo pix e quem tá fazendo isso é feio”.