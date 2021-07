Ana Maria Braga se pronuncia após testar positivo para Covid-19: ‘perdi meu olfato’

Após o anúncio de Fabrício Battaglini nesta segunda-feira (5) de que Ana Maria Braga havia testado positivo para Covid-19, a apresentadora do ‘Mais Você’ usou sua conta no Twitter para se posicionar sobre o assunto e agradecer o carinho dos fãs.



“Sim, testei positivo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses. Estava com sintomas de gripe desde quinta, mas hoje de manhã perdi meu olfato”, começou dizendo.

Em seguida, a global destacou que está com mal estar, mas passa bem. “Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem estar e saúde de todos!”, finalizou a veterana, que está internada em um hospital do Rio de Janeiro.

Veja: