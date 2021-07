Beiço de jegue com arroz doce

Na vontade de fazer sem ao menos conhecer, tem vereador metendo os pés pelas mãos e confundindo ‘beiço’ de jegue com arroz doce, como dizia meu professor de química nos tempos de Colégio Diocesano. E não é que essa semana fiquei na dúvida em relação à volta dos serviços do SESI em Penedo. Porém, logo entendi que tudo não passou de um mal entendido com relação a nomenclatura de local. Até porque o espaço que já foi e não é mais há bastante tempo, pode ser facilmente confundido tal como cantava os Mamonas Assassinas… “o meu nome é Beijamim, facinho de confundir com João do Caminhão”!

Foi, mas não é mais!

Não vejo porque tanta estranheza para alguns em falar sobre o posicionamento de vereadores que estavam em palanques diferentes dos atuais gestores nas campanhas passadas e agora integram a base de apoio nos legislativos. Cada eleição tem histórias diferentes, e como cantou Lulu Santos…”Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará”.

Parceria Forte

A vereadora por Piaçabuçu, Loura Amaral (PSB), reuniu-se na última semana com a presidenta do Sindilojas-Penedo, Ana Luiza, para tratar parcerias que tragam em breve ações de cidadania e inclusão para o município de Piaçabuçu. Ana que tem forte influência no Sesc-Alagoas e é vice-presidente administrativa da Federação do Comércio de Alagoas, além de vogal na Junta Comercial do Estado, destacou a atuação de Loura no município pela busca de melhorias e mais qualidade de vida para o povo, acenando que ainda neste mês de julho, uma reunião será realizada com a participação das duas mulheres empoderadas em Maceió e a perspectiva de voltar com boas notícias é grande. Esperemos lembrando Erasmo Carlos “… Dizem que a mulher é o sexo frágil.

Mas que mentira absurda…”!

Lados opostos

Em Penedo, o afastamento do Secretário de Agricultura, Pedro Felipe, na última semana, chancelou o fim da aliança entre o prefeito Ronaldo e o vice, João Lucas. Por decisão própria, João anunciou o rompimento com Lopes e como toda escolha tem consequências, as do vice-prefeito de Penedo chegaram. No tabuleiro do xadrez político as jogadas sempre requerem paciência e pensamentos estratégicos para a próxima jogada, pois, uma peça mal posicionada no jogo pode rapidamente levar ao xeque-mate.

Pessoas pequenas, falam de pessoas

E nos últimos meses o que mais ouvimos em rodas de conversas e senadinhos de Penedo é que fulano ou beltrano influenciou sicrano a tomar determinada decisão. Certamente essas pessoas que perdem tempo especulando isso ou aquilo para satisfazer o ego de outros com fofoca, nunca ouviram o pensamento de Dick Corrigan de que “Pessoas brilhantes falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas”. Que tipo de pessoa é você?

Parcerias na ALE

No último mês de junho diversos deputados estaduais estiveram em Penedo para visitar ‘arraiás dendi casa’ e serem apresentados às famílias penedenses. Pelo menos seis dos quinze vereadores do legislativo penedense, estiveram ladeando os parlamentares que visitaram o município no período junino.

Uma conversa lá e outra cá

Conversando com um deputado que não esteve em Penedo no mês passado, mas obteve significativa votação em 2018, o mesmo relatou que em breve vem à cidade para fechar seu grupo e mencionou alguns nomes, estranhei porque alguns deles têm se posicionado diferente do que pensa o deputado, apenas ouvi e calei, porém, lembrei que aqueles que cobram santidade dos outros, primeiro sejam canonizados para servirem de exemplo. Fica a dica!