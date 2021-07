André admite alívio por não participar da prova da comida do ‘No Limite’: ‘Ainda bem’

André Martinelli, um dos seis finalistas do ‘No Limite’, foi o sortudo que não precisou participar da temida prova da comida, exibida no programa da última terça-feira (13). Ele havia ganhado a ‘Prova da Imunidade’ e garantiu a continuidade no reality show. Posteriormente, o ex-BBB 13 admitiu alívio por não ter provado as iguarias.

Um dos seis finalistas, André ainda falou sobre os motivos pelos quais deveria vencer o prêmio de meio milhão de reais: “Eu fui para o No Limite para dar o meu sangue e realmente merecer o prêmio. Dei o meu máximo em todas as provas, ajudei meus companheiros, me superei em vários aspectos, honrei meus amigos e fui “de verdade”. Fui para o jogo preparado para vencer as provas e realmente merecer sair como campeão do programa”.