André Marques afirma que Carol Peixinho é a “namorada perfeita” e fãs shippam

André Marques fez uma linda declaração para Carol Peixinho, após a baiana ter sido eliminada na última edição de No Limite, que foi ao ar nesta terça-feira (13). Através do seu perfil no Instagram, o apresentador do reality fez diversos elogios à participante.

“Acho que uma das mulheres mais fodas que conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e mimimi. Carol Peixinho, obrigado por topar nosso desafio! Você é incrível”, começou dizendo.

E seguiu: “Se um dia eu for pai, queria uma filha como você. Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo que você quiser ser. Por que você decide e o mundo é seu! Voa, ou melhor, nada, peixinho. Obrigado, Deus cuide de seu caminho, AMIGA linda”, concluiu André.

Não demorou muito para os internautas começarem a cogitar um possível romance esse os dois. “A namorada perfeita????”, questionou um. “Eu shippo”, disse outra pessoa. “Senti um clima nas palavras”, apontou uma terceira.

Veja: