André Martinelli lembra reviravolta da Calango antes da Final do ‘No Limite’: ‘Uma das maiores superações’ | Aquecimento No Limite

“Estou bem ansioso com essa Final, a gente não sabe o que esperar. Realmente, a gente viveu muitos momentos intensos. No No Limite, o negócio é puxado. Hoje é o dia que passa um filme na cabeça”, contou ele.

André também falou sobre a superação no reality. “Logo no começo, já dei uma superada ali de dormir no chão, comer pouco. Foi difícil.”

“Costumo me dar muito bem com pessoas diferentes, tenho uma coisa de servir. Gosto de tratar bem, entender as necessidades de quem está à minha volta. Foi uma coisa muito natural, eu ouvia as pessoas, ajudava. Daí veio o reconhecimento da liderança, que não foi uma imposição”, explica.

O participante ainda explicou o seu temperamento calmo, lembrando a experiência no BBB. “No Big Brother, ficava no sofá vendo as brigas acontecerem e a galera saindo. E fui me mantendo. Meu pai é exatamente assim. Ele não coloca uma palavra fora do lugar. As palavras dele são pensadas. Tenho os meus momentos de não saber lidar e tento ao máximo me segurar”.