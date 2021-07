André vence prova, ganha imunidade e chora com mensagem dos pais | No Limite

Tribo Jandaia durante prova que vale imunidade no décimo episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Debaixo de sol forte, respiração controlada e sem movimentos bruscos, os participantes ouviram os comandos de Andre Marques e iam montando as suas pilhas. Elana foi a primeira eliminada porque errou ao colocar a moeda de cor vermelha no lugar da cinza.

Além da fadiga física, os participantes precisavam driblar a sobreposição torta e instável das pilhas de moedas de diferentes tamanhos. Ao menor sinal de movimento, elas poderiam desabar. Foi o que aconteceu com Marcelo Zulu e, em seguida, com Carol Peixinho e Paula .

Uma tenda especial foi montada para exibir o vídeo da família do vencedor do desafio. André e demais integrantes do time Jandaia ficaram emocionados ao ver a mensagem gravada pelos pais do capixaba.