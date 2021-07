Andréia Horta, a ‘Maria Clara’ em ‘Império’, fala sobre novo papel na nova novela das 9

Andréia Horta, 37 anos, está na edição especial de ‘Império’ como Maria Clara, mas também está gravando ‘Um Lugar Ao Sol’, a nova novela das 21h da TV Globo. O folhetim ainda está sem data definida para estreia. Devido a pandemia do covid-19, a atriz afirma seguir os protocolos rígidos de segurança para as gravações da trama.

A história de Lícia Manzo contará com papéis centrais de Cauã Reymond e Alinne Moraes. Mesmo que sejam mantidos em sigilo, Andréia diz que a sua personagem, Laura, é bem diferente de Maria Clara em ‘Império’.

“São personagens muito diferentes. Maria Clara era riquíssima, filha do cara que construiu um império e vivia em um núcleo sem empatia, um monte de gente querendo a grana daquele pai… Laura é completo oposto, é de outra classe social, com um coração cheio de empatia e senso de justiça. Estou animada com esse papel”, pontuou a atriz.