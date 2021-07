Andressa Ferreira surge ao lado da família para anunciar cura da Covid-19

Após dias realizando o isolamento social, após testar positivo para Covid-19, Andressa Ferreira usou seu perfil no Instagram para anunciar que está curada da doença. Ao lado do marido, Thammy Miranda, e do filho do casal, Bento, de um ano, a atriz celebrou a recuperação e aproveitou para se declarar para o companheiro.

“Encarei o covid como mais um capítulo do livro da minha vida. Um livro recheado de histórias de coragem e superação. Não tenho como estar mais feliz, recuperada e ao lado dos grandes amores da minha vida!”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a notícia. “Graças a Deus você está bem! Deus te abençoe e a sua família também”, desejou um admirador. “Que bom que já saiu dessa. Mas continue se cuidando. Boa recuperação!”, complementou outro.

Veja: