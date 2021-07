Andressa Urach diz que votará em Bolsonaro em 2022: ‘não sou bolsominion arrependida’

Após apresentar a final do Miss Bumbum na última segunda-feira (5), Andressa Urach recebeu uma alfinetada da ex-Miss Bumbum Suzy Cortez. A musa do Only Fans chamou Urach de ‘bolsominion arrependida’ e a loira não deixou barato.

“Não sou bolsominion arrependida. Eu sou bolsominion e vou votar nele na próxima eleição. No Lula eu nunca vou votar”, escreveu Andressa nos stories do Instagram. Ela ainda insinuou que Suzy foi esquecida pelo público e que seus pronunciamentos eram forma de chamar atenção.

A declaração de Suzy foi feita após ela não concordar com a final do concurso, que teve um empate entre duas candidatas. Juh Campos (Roraima) e Luna Leblanc (Minas Gerais) receberam a mesma quantidade de votos e a decisão final foi tomada por Urach, que resolveu na hora quem seria a nova Miss Bumbum. Atitude não agradou a ex-participante.