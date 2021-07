Andressa Urach: ‘Posso lutar pelo meu direito de ser bolsominion?’

Andressa Urach voltou a defender um posicionamento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (7). Após ser chamada de “bolsominion” pela ex-Miss Bumbum Suzy Cortez, a influencer declarou que gostar do presidente é um direito dela.

“As pessoas lutam pelo direito de ser feminista, pelo direito de ser gay. Por que eu não posso lutar pelo meu direito de ser bolsominion? Cada um tem sua escolha na vida, eu escolhi votar no Bolsonaro. Se as pessoas quiserem me cancelar, eu já fui cancelada quando eu nasci!”, declarou no ‘Splash Show’.

A artista ainda declarou que este não deve ser um motivo para que os fãs se afastem dela. “Eu amo os gays. Amo eles. Se eles não me amam, é entre eles. Se eles me abandonam por causa da minha opinião diferente na política, então eles não me amam de verdade”, argumentou.