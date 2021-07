Andressa Urach reage após polêmica sobre colar com nome do marido: ‘Amo obedecê-lo’

Andressa Urach gerou polêmica após ter usado um colar com o nome do marido, Thiago Lopes, durante apresentação do concurso Miss Bumbum 2021, que aconteceu na última segunda-feira (5).

Em entrevista ao NaTelinha, a modelo destacou que não se importa com as críticas recebidas pelo fato dela afirmar que é “submissa ao companheiro”.

“Já estou tão acostumada com críticas, sou uma pessoa que falo o que acredito e amo ser submissa ao meu marido porque ele é uma pessoa maravilhosa, é um homem com caráter, que me faz bem todos os dias, é um líder. Amo ser cuidada e protegida”, disse.

Durante o bate-papo, Urach destacou que se submete a ele porque é um homem que lhe faz bem. “Jamais iria me submeter se vivesse algum tipo de relacionamento abusivo, tanto psicológico quando físico. Sou contra qualquer tipo de submissão a relacionamentos abusivos, mas, no meu caso, que tenho um homem de verdade ao meu lado, me submeto com muito prazer. Amo obedecer a ele, e sim, aqui em casa a última palavra é a dele”, garantiu.