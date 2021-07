Andressa Urach usa colar em homenagem ao marido, que reage: ‘Nome do seu dono’

Durante a final do concurso Miss Bumbum 2021, Andressa Urach decidiu fazer uma homenagem ao marido Thiago Lopes, usando um colar com seu nome, avaliado em R$ 20 mil. O look completo da modelo foi avaliado em R$ 100 mil.

Em entrevista à Quem, a ex-integrante da Igreja Universal afirmou: “Era uma surpresa para o meu marido, ele não sabia que eu ia fazer essa homenagem a ele. Ficou muito feliz. Foi uma declaração de amor que fiz”.

Além disso, destacou que o companheiro não foi ao evento em razão das medidas de prevenção da Covid-19: “Ele veio comigo a São Paulo [o casal mora em Porto Alegre], mas, por respeito às pessoas por causa da Covid, ficou no hotel me esperando e assistindo pelo YouTube”.

Através do Instagram, Thiago comentou sobre a surpresa: “Colar com o nome do seu dono. Gosto assim”.

Cabe lembrar que, recentemente, Urach foi alvo de polêmica ao falar que mulheres não têm autoridades sobre os próprios corpos, e sim os maridos.

A loira escreveu: “Sou todinha do meu dono. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Obs: feministas, respeitem a minha decisão. Vou orar para vocês terem um marido maravilhoso homem de Deus! Então vocês vão amar ser submissas”.