Anitta anuncia que está solteira após breve relacionamento com milionário Michael Chetrit

Anitta já está solteira novamente! A novidade foi contada pela própria cantora durante o show do Harmonia do Samba, nos Estados Unidos. Sendo assim, ficou claro que o namoro com o milionário Michael Chetrit não deu muito certo.

“Chamei um bando de gringo para cá. Tem uns 3 caras que eu pego aqui que não entendem português. É uma loucura“, afirmou a funkeira em um momento de descontração com o público que acompanhava a apresentação.

Cabe lembrar que, recentemente, Anitta virou assunto na internet após dar uma cantada no jogar de vôlei brasileiro Vinicius Freitas. “Eu adoro vôlei de praia, menina”, escreveu a musa na publicação de Instagram de fofoca.

O xaveco chamou a atenção dos internautas, que logo a alertaram que o rapaz é gay e namora um médico capixaba: “Ele é do vale, sua doida”. Mesmo assim, ela não se deu por vencida e rebateu o seguidor: “Adoro dar uma volta no vale”.