Anitta aparece de ‘figurante’ em foto postada por Justin Bieber e diverte a web

Com 182 milhões de seguidores no Instagram, sendo ele um dos artistas mais seguidos do mundo, Justin Bieber postou uma foto na tarde desta segunda-feira (12) que chamou atenção dos fãs brasileiros. Na imagem, feita durante uma festa que aconteceu no fim de semana, em Las Vegas, nos Estados Unidos, Anitta aparece no canto direito, como uma espécie de figurante no registro, olhando de “rabo de olho”, ao lado do cantor, de boné e óculos no registro.