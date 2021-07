Aniversariante, goleiro de time da Série B recebe presente de grego

Ponta Grossa, PR, 03 (AFI) – Não foi o aniversário que Simão estava esperando. No dia em que completou 28 anos, o goleiro do Operário sofreu cinco gols na goleada do Náutico sobre o Fantasma, por 5 a 0.

Na noite da última sexta-feira, na abertura da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário foi facilmente batido pelo Timbu nos Aflitos. Na saída do gramado, Simão não escondeu a chateação e pediu desculpa aos torcedores.

“Chateado, independente do dia. É pedir desculpa para o torcedor do Operário. Esse não é nosso time. Fizemos um jogo muito ruim. Todo mundo é culpado hoje, inclusive eu. É pedir desculpa para o torcedor, mas que confie em nós, porque vamos dar a volta por cima”, disse Simão.

A goleada sofrida em Recife realmente irritou os torcedores do Fantasma, que não esconderam a preocupação com a queda de rendimento do time na Série B. São quatro jogos seguidos sem vencer.

Na sexta colocação, com 12 pontos, o Operário deve perder algumas posições no complemento da nona rodada.