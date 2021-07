Aniversário de Itabuna será celebrado com ação solidária nos dias 26 e 27 de julho

Na próxima quarta-feira (28), a cidade de Itabuna comemora seus 111 anos de emancipação e diante do cenário de pandemia, a comemoração será acompanhada por uma ação solidária em prol da população carente do município. A iniciativa acontecerá na Rótula do São Caetano, segunda (26) e terça-feira (27), das 9h às 17h.

Realizado pela TV Santa Cruz, o drive thru solidário conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Promoção Social. Serão recolhidos alimentos, material de limpeza, higiene pessoal e agasalhos. “Estamos em um mês de festa para a nossa cidade e nesse momento entendemos que nossa função, além de informar, também é de ajudar os itabunenses que mais precisam”, aponta a gerente executiva da TV Santa Cruz, Carolina Farjado.

Os donativos arrecadados serão destinados para as famílias e instituições carentes assistidas pela secretaria e, neste momento, a gestão da pasta vê a ação como extremamente necessária e oportuna. “Precisamos atender o maior número de pessoas que estão necessitadas, uma vez que temos em nosso município mais de 16 mil famílias em situação de extrema pobreza. Essa parceria com a TV Santa Cruz vem para somar com as ações que já estão sendo realizadas pela Secretaria”, declarou a secretária de promoção social e combate à pobreza de Itabuna, Andrea Castro.

SERVIÇO

O Que: Drive Thru Solidário

Onde: Rótula do São Caetano

Quando: 26 e 27/07, das 9h às 17h