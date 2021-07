Anjo Tintas oferece vagas para diversas áreas

A Anjo Tintas está oferecendo vagas para diversas áreas. As contratações realizadas pela indústria de tintas vão de encontro com o reaquecimento do mercado e uma demanda crescente por profissionais neste segmento. A empresa conta com oportunidades em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além de Santa Catarina, onde fica sua sede.

Atualmente, há chances para as posições de jovem aprendiz, representante comercial de revenda, zelador externo, recepcionista de portaria, estágio de laboratório de controle de qualidade, promotor técnico, entre outros. O destaque, no entanto, fica para o cargo de vendedor técnico, que oferece oportunidades em outras várias regiões brasileiras.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o salário e os benefícios. Com ofertas para todos os níveis de senioridade, as vagas exigem a partir do ensino médio completo. Conhecimento no pacote Office também é um requisito comum a grande parte das oportunidades disponíveis.

Como se candidatar às vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela empresa, que fabrica e comercializa diferentes produtos e está presente em mais de 6.250 lojas de tintas, lojas de materiais de construção, entre outros, deverão acessar o site https://www.anjo.com.br/fale-conosco/trabalhe-conosco e cadastrar o currículo.

Na plataforma é possível encontrar, ainda, mais detalhes e informações sobre requisitos e escopo de trabalho das posições desejadas.

