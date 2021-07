Antecipação da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021: confira o calendário oficial

Antecipação do calendário da quarta parcela do auxílio emergencial 2021

Ocorreu a antecipação do calendário da quarta parcela do auxílio emergencial 2021. Sendo assim, houve alteração no calendário de pagamentos e saques para o público cadastrado no programa referente ao auxílio emergencial 2021 pelo aplicativo, pela web e pelo Cadastro Único do governo (CadÚnico). Da mesma forma que ocorreu nas parcelas anteriores.

Publicação oficializada nesta data

O calendário atualizado no que diz respeito ao pagamento da parcela de número 4 foi publicado oficialmente nesta data (15 de julho). Sendo assim, o pagamento referente a essa antecipação será iniciado no sábado, dia 17 de julho para os nascidos em janeiro, a data anterior era 23 de julho.

4ª parcela será paga entre 17 e 30 de julho na modalidade online

Dessa forma, o calendário referente à quarta parcela está previsto para ser encerrado em 30 de julho, quando ocorre o pagamento dos nascidos em dezembro. Anteriormente, o encerramento desta parcela estava previsto para 22 de agosto. Sendo essa primeira liberação feita para a modalidade online, ou seja, via aplicativo Caixa Tem.

Saques antecipados (entre os dias 02 e 18 de agosto)

Por conseguinte, o calendário de saques e transferências para outros bancos também foi alterado. Assim sendo, os beneficiários poderão realizar os saques do valor entre os dias 02 e 18 de agosto. Anteriormente à antecipação, os saques estavam previstos para iniciar em 13 de agosto até a data de 10 de setembro.

Confira o calendário oficial:

Você Pode Gostar Também:

Parcela 4 – CRÉDITO EM POUPANÇA SOCIAL DIGITAL (usabilidade online)

17/JUL (SÁB) 18/JUL (DOM) 20/JUL (TER) 21/JUL (QUA) 22/JUL (QUI) 23/JUL (SEX) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

24/JUL (SÁB) 25/JUL (DOM) 27/JUL (TER) 28/JUL (QUA) 29/JUL (QUI) 30/JUL (SEX) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Parcela 4 – SAQUE EM DINHEIRO (usabilidade física)

02/AGO (SEG) 03/AGO (TER) 04/AGO (QUA) 05/AGO (QUI) 09/AGO (SEG) 10/AGO (TER) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

11/AGO (QUA) 12/AGO (QUI) 13/AGO (SEX) 16/AGO (SEG) 17/AGO (TER) 18/AGO (QUA) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Organização do pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial 2021

Conforme informa o DOU (Diário Oficial da União) essa antencipação ocorreu considerando a necessidade de organização do pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial 2021 de modo a contribuir para a observância às medidas de proteção à saúde da população e de segurança no sentido de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), dentre outras considerações.