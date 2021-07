Antecipação da 4ª parcela do auxílio emergencial é confirmada; veja o calendário

O Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal oficializaram a antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial 2021. A medida já estava prevista desde a antecipação do ciclo anterior, a terceira parcela.

A nova rodada marcaria o fim do programa este ano, no entanto, como já discutido, o auxílio emergencial será prorrogado por mais três meses. No total, serão sete parcelas repassadas aos beneficiários, finalizando no mês de outubro.

Segundo informações, o primeiro calendário da quarta parcela, ou seja, o que marca as datas de depósitos deve ser iniciado no dia 17 de julho. O segundo, correspondente aos saques, deve iniciar no dia 2 de agosto. Esses são destinados aos contemplados inscritos via canais digitais e CadÚnico.

Já os segurados do Bolsa Família, começam a receber o benefício a partir do dia 19 de julho. Para eles, os saques podem ser realizados no mesmo dia em que o dinheiro é adicionado na conta poupança social digital.

Calendário da antecipação da 4ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 17 de julho 02 de agosto Fevereiro 18 de julho 03 de agosto Março 20 de julho 04 de agosto Abril 21 de julho 05 de agosto Maio 22 de julho 09 de agosto Junho 23 de julho 10 de agosto Julho 24 de julho 11 de agosto Agosto 25 de julho 12 de agosto Setembro 27 de julho 13 de agosto Outubro 28 de julho 16 de agosto Novembro 29 de julho 17 de agosto Dezembro 30 de julho 18 de agosto

Calendário da 4ª parcela do Bolsa família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Valor do auxílio emergencial

Com relação ao valor das parcelas, o programa permanecerá com as mesmas faixas de renda aprovadas no início do ano. Isso quer dizer, que:

R$ 150 para famílias de apenas uma pessoa;

R$ 250 para famílias de baixa renda;

R$ 375 para famílias lideradas por mães solteiras.

