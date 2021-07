Antes da partida, jogadores do Londrina fazem protesto antirracista por comentários sobre Celsinho

Londrina, PR, 20 (AFI) – Durante o um minuto de silêncio em respeito àqueles que não resistiram a Covid-19, na partida entre Londrina e Brasil de Pelotas, os jogadores do Londrina se ajoelharam e levantaram o punho fechado em apoio a Celsinho.

O ato antirracista se dá por conta das falas preconceituosas dos jornalistas da Rádio Bandeirantes Goiânia, Vinícius Silva e Romes Xavier. Ambos já tiveram o contrato rescindido.

As ofensas foram dirigidas quando o comentarista e narrador transmitiam o jogo do Goiás contra o Londrina, na última rodada. Romes Xavier disse que o cabelo do meio-campista estaria pesado e dificultava o jogador. Na resposta, Vinícius completou comparando o penteado a uma bandeja de feijão e finalizou: “Negócio imundo”.

MÚSICO E JOGADOR, MC LIVINHO É APRESENTADO NO SÃO CAETANO