Antes do relacionamento com DJ Ivis, Pamella teve um namorado que tentou atropelá-la

Antes de sofrer violência doméstica durante o casamento com DJ Ivis, Pamella Holanda também sofreu agressões físicas e verbais em outro relacionamento. A coluna teve acesso ao inquérito que investigou as acusações contra o ex-namorado da arquiteta, Izac Veras Brito, que teria, inclusive, tentado atropelá-la.

Ainda segundo as informações obtidas por Leo Dias, Pamella registrou o boletim de ocorrência em julho de 2016. No documento, ela declarou que sofria agressões, como socos tapas, puxões de cabelo, tentativa de estrangulamento e ameaças de morte.

A arquiteta ainda relatou que ele tentou atropelá-la. No documento, consta que ela estava no carro com Izac e tentou terminar o relacionamento após uma briga. Ele teria a agredido e, quando ela saiu do veículo, ele acelerou o carro na tentativa de atropelá-la enquanto ela atravessava a rua. Ela correu para calçada e conseguiu evitar o acidente.

Ainda de acordo com a apuração de Leo Dias, Pamella escreveu o ex-namorado no boletim como “ciumento, possessivo e psicopata” e disse que temia por sua vida.

Leo Dias procurou os advogados de Pamela para falarem sobre o assunto, mas até o momento não obteve resposta.