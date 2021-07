Antiguidade Oriental: a idade antiga do Oriente

Antiguidade Oriental: um resumo

O termo “Antiguidade Oriental” é utilizado para se referir aos povos do Oriente que se desenvolveram durante o período da Idade Antiga.

O tema é abordado por diversas questões de história geral, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM.

Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais características da Antiguidade Oriental.

Antiguidade Oriental: introdução

Como mencionado, o conceito de “Antiguidade Oriental” foi criado para se referir aos povos que viveram no Oriente, com um destaque para o que hoje denominados de Oriente Médio e para a região norte do continente africano, durante a antiguidade.

Historiadores afirmam, ainda, que o termo foi criado com o objetivo de diferenciar esses povos daqueles que viveram na chamada Antiguidade Clássica.

Antiguidade Oriental: características

Diversos foram os povos e as civilizações que integraram a parte oriental da Idade Antiga. Porém, apesar de muito diferentes entre si, esses grupos compartilhavam algumas características. Vamos descobrir, a seguir, quais são elas:

Construção de grandes obras públicas

Presença de Estados fortes e centralizados

Governo teocrático, ou seja, baseado na religião

Presença de uma religião politeísta: cada povo possuía sua religião, mas ela era sempre marcada pela existência de diversos deuses

Presença de um regime de servidão

Economia baseada na produção agrícola, normalmente realizada nas margens de rios

Ausência de mobilidade social: se uma pessoa, por exemplo, nascia camponês, é muito provável que ela permaneceria um camponês por toda a sua vida, uma vez que as possibilidades de mudanças e de ascensão social eram mínimas

Antiguidade Oriental: povos

Como mencionado, a Antiguidade Oriental é caracterizada pela presença de vários povos.

Dentre eles, podemos citar a sociedade egípcia. Os egípcios viviam no norte do continente africano e a sua história é tradicionalmente dividida em três grandes momentos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império.

A civilização egípcia era governada por uma autoridade considerada divina: o faraó. Uma característica dessa sociedade é a existência dos escribas, responsáveis pela redação de documentos oficiais.

Outros povos fizeram parte da Antiguidade Oriental, como os babilônios, os sumérios, os acádios, os assírios e os caldeus.

Cada um desses povos foi responsável por uma série de mudanças e transformações. Os sumérios, por exemplo, inventaram a escrita. Os babilônios, por sua vez, inventaram o primeiro código de leis da história: o código de Hamurabi.

Ainda, podemos considerar civilizações da Antiguidade Oriental os seguintes povos: fenícios, persas e hebreus.