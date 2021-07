Antiguidade Oriental: os Acádios – Notícias Concursos

Os Acádios: aquilo que você precisa saber

Os acádios foram um dos povos que viveu na região da Mesopotâmia. Devido aos importantes feitos dessa civilização, diversas questões de provas abordam as principais características desse povo.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre os acádios.

Os Acádios: introdução

A civilização dos acádios faz parte da série de civilizações que viveu na Mesopotâmia, durante a denominada Antiguidade Oriental.

Os Acádios: contexto histórico

Os acádios eram povos nômades originários do deserto da Síria. Por volta do ano de 2500 a.C., as primeiras comunidades acadianas chegaram na região da Mesopotâmia. Na época, o território ainda era povoado pelos sumérios.

Porém, a civilização dos sumérios enfrentava uma série de disputas internas pelo poder. Esse enfraquecimento deu espaço para que os acádios conquistassem, por volta do ano de 2300 a.C., o local, consolidando o seu império.

Diversos aspectos culturais dos sumérios foram incorporados pelos acádios. Por esse motivo, muitos historiadores acabam denominando a instauração da civilização dos acádios no local de “Império Mesopotâmico”.

Os Acádios: influências

Como mencionado anteriormente, os acádios foram fortemente influenciados por muitos dos costumes dos sumérios. Dentre as influências, podemos citar a organização em cidades-Estado, que foi utilizada pelos dois povos.

Outra importante influência pode ser encontrada na religião dos acádios, politeísta como a dos sumérios.

Os Acádios: economia

Os acádios tinham uma economia baseada na produção agrícola. Essa se tornava possível especialmente devido à presença dos rios Eufrates e Tigre. Parte daquilo que era produzido nas plantações era destinado para o abastecimento das comunidades. A outra parte, por sua vez, seria comercializada para povos vizinhos, por meio do escambo.

Devido à importância das atividades comerciais, os acádios desenvolveram, com o tempo, uma série de rotas de comércio, estradas e rodovias. Esse desenvolvimento foi fundamental também para a conquista de novos territórios.

Os Acádios: língua

Uma peculiaridade dos acádios é a sua língua, denominada de acadiano. Historiadores afirmam que ela teria se originado com base em algumas línguas semitas da Antiguidade Oriental.

Os Acádios: declínio

A dominação dos acádios na Mesopotâmia conheceu o seu declínio por volta do ano de 2100 a.C.. Isso porque, nesse período, os sumérios conseguiram reconquistar uma das principais cidades-Estado da época: Ur.

A partir disso, o império acadiano enfraqueceu consideravelmente, vindo a ser derrotado completamente por volta de 2000 a.C., devido às invasões de povos como os amorreus e os gutis.