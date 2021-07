Antonia Fontenelle ataca Juliette após acusação de xenofobia: ‘Irresponsável’

Antonia Fontenelle voltou a causar polêmica na internet após criticar Juliette Freire nesta segunda-feira (12). A declaração aconteceu após a ex-bbb ter acusado a apresentadora de xenofobia depois de ter feito uma fala polêmica envolvendo o caso do DJ Ivis.

“Você foi irresponsável, você e essa máfia digital, que vocês se dão tão bem. Você fez isso por conveniência. Você não fez isso da sua cabeça, não. Sabe por quê? O textinho que você se arrumou toda pra falar, parecia que estava sendo lido de um teleprompter [equipamento acoplado às câmaras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo apresentador]”, disparou Antonia em um trecho do vídeo disponibilizado no Youtube.

E seguiu dizendo: “Comigo não, bonita. Comigo é aqui no tête-à-tête. Gostaria de estar falando isso olhando na sua cara, sua irresponsável”.

No Instagram, Fontenelle também fez um posicionamento e detonou a atitude da vencedora do Big Brother Brasil. “O que machuca é ver uma mulher abafar um crime de violência doméstica contra outra mulher e no combo acusar outra mulher de xenofóbica, te manca. Lobo em pele de cordeiro, diga com quem andas que direi quem tu és, foi isso que a minha mãe me ensinou, a tua deveria ter feito o mesmo”.

Para quem não lembra, tudo começou após a youtuber fazer a seguinte afirmação: “Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender por que esse cretino não foi preso”. Logo na sequência, a famosa foi duramente criticada na internet e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

