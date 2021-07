Ao atravessar pista para ver sobrinha que morreu em acidente, casal de idosos é atropelado

Um casal de idosos foi atropelado ao tentar atravessar a pista marginal de uma rodovia de Indaiatuba, no estado de São Paulo, na noite desta quarta-feira (21). O casal foi em direção ao corpo da sobrinha que morreu em um acidente com três carros horas antes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, eles foram atingidos por uma moto e a senhora morreu no hospital. As informações são do G1 Campinas e região