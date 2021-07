Ao falar sobre Pyong, Hadson chama ex-BBBs de ‘fadas de Taubaté’ e Marcela rebate

O teaser de “Ilha Record” continua repercutindo. Nas imagens, o ex-BBB Pyong Lee aparece na cama ao lado de outra participante do reality, o que levou ao fim do casamento dele com Sammy Lee. O vídeo foi o suficiente para reacender uma antiga rixa entre Hadson Nery e Marcela Mc Gown, ex-participantes do Big Brother Brasil 20.

Isso porque Hadson, ao falar sobre a postura do hipnólogo, alfinetou as ex-sister que o defendiam dentro da casa do BBB – Marcela, Manu Gavassi, Rafa Kalimann, Giselle e Thelma. “O tal do julgamento é fod8. Chama as fadas de Taubaté [para te defender]. Obrigado Jesus por me fazer um macho hétero”, escreveu ele, dando a entender que as moças o julgaram mal.