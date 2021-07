Aos 19 anos, TikToker famoso é morto a tiros

O tiktoker Matima Miller foi morto a tiros aos 19 anos na noite de segunda-feira (5) em Wilmington (EUA). O jovem, que era popularmente conhecido como Swavy, tinha mais de 2.5 milhões de seguidores na rede social.

Um dos amigos mais próximos dele, o youtuber Damaury Mikul,a se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. “Ele foi alvejado. Só queria dizer que eu vou fazer sucesso por ele. A única coisa que ele queria era vídeos, gente. Vê-lo sendo assassinado como se… Isso não faz sentido. Não faz”, declarou.

De acordo com o The New York Post, Matima foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O departamento de polícia de Wilmington ainda está investigando o caso.